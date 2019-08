Cigarettes After Sex anuncia nuevo disco y estrena su primer adelanto

Tras el anuncio de que la banda tejana Cigarettes After Sex se presentaría en Chile, las entradas no tardaron en agostarse y eso fue hace ya varios meses. El fin de semana pasado finalmente se presentaron en vivo a teatro lleno, pero no adelantaron algo de su nuevo disco.

Ayer, la banda de ambient pop anunció que el próximo 25 de octubre editará su segundo disco, el continuador de su disco homónimo de 2017, que llevará por título Cry, que será editado bajo el sello Partisan Records y que ya tiene su primer single, “Heavenly”. Las nueve canciones que incluirá Cry fueron concebidas durante su estadía en la isla española de Mallorca, fue producido por la misma banda, específicamente por su fundador Greg Gonzalez como ingeniero y la mezcla ha estado a cargo de Craig Silvey, quien ha trabajado con artistas como Arcade Fire y Julian Baker.

Cry Tracklist:

01. Don’t Let Me Go

02. Kiss It Off Me

03. Heavenly

04. You’re the Only Good Thing in My Life

05. Touch

06. Hentai

07. Cry

08. Falling In Love

09. Pure