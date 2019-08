10 canciones de The Mamas and The Papas para celebrar los 84 años de John Phillips

Banda emblemática del movimiento contracultural de los 60, el cuarteto The Mamas and The Papas adaptó el folk a los ritmos contemporáneos y situó a California como el epicentro de la música popular. Comandados por John Phillips, compositor y líder del grupo, el cuarteto nos dejó clásicos de la memoria colectiva, teñidos por el verano del amor y la saudade de la costa oeste de Estados Unidos.

Hoy John Phillips cumpliría 84 años y celebramos su música y pluma en esta playlist de Duna.

Puedes revivir la historia de esta iconica banda aquí