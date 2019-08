Neil Young estrena “Milky Way”: el single principal de su nuevo disco junto a los Crazy Horse

Neil Young y Crazy Horse han anunciado oficialmente un nuevo álbum. Colorado saldrá el 25 de octubre a través de Reprise.

La formación actual de Crazy Horse es: Neil Young (guitarras, voces, piano, vibras, armónica), Nils Lofgren (guitarras, voces, órgano de bombeo), Ralph Molina (batería, voz) y Billy Talbot (bajo, voz). Grabaron Colorado principalmente en vivo en estudio en el estado titular. Neil Young produjo el álbum con John Hanlon.

Una película que documenta la realización de Colorado será una de las 15 películas que Young anunció recientemente.

El 9 de septiembre, Young y el coguionista Phil Baker publicarán un libro titulado To Feel the Music: A Songwriter’s Mission to Save High-Quality Audio.

Escucha “Milky Way” aquí:

Tracklist de “Colorado”:

01 Think of Me

02 She Showed Me Love

03 Olden Days

04 Help Me Lose My Mind

05 Green Is Blue

06 Shut It Down

07 Milky Way

08 Eternity

09 Rainbow of Colors

10 I Do