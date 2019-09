Liam Gallagher estrena trailer de su propio documental

Para este mes se planea el estreno del documental que retrata a una de las figuras más llamativas, polémicas y talentosas de la música moderna, encarnado en el enfant terrible que fue y sigue siendo, Liam Gallagher.

Justo cuando se cumple una década desde que Oasis, una de las bandas más importantes del rock y del britpop, se disolviera, podemos ver el primer adelanto de una pieza audiovisual que retrata parte del tras de escena de ese quiebre y los años posteriores.

“As It Was” es el nombre del documental que, al igual que el nuevo disco de Gallagher Why Me? Why Not, llegará durante este mes, está dirigido por la dupla Gavin Fitzgerald y Charlie Lightening, quienes ya han trabajado con figuras de la música como Paul McCartney y Jamiroquai.