Los Rolling Stones preparan el aniversario 50 de su disco “Let It Bleed”

En diciembre de este año, uno de los discos más relevantes de la larga y vigente carrera de los Rolling Stones, cumple 50 años. Se trata de Let It Bleed, el octavo álbum de estudio de la banda británica, editado en 1969 y que alcanzó relevancia mundial con dos himnos influenciados fuertemente por el gospel como fueron “You Can’t Always Get What You Want” y “Gimme Shelter”. El ingeniero y ganador de premios Grammy, Bob Ludwig ha estado a cargo de la remasterización del disco que para esta edición aniversario tendría versión en mono y en estéreo y que incluirá una nueva edición del single “Honky Tonk Women”/”You Can’t Always Get What You Want”, litografías firmadas por los integrantes de la banda, posters y más.

Un libro con más de 80 páginas que incluirán fotos hasta ahora inéditas de los Rolling, de autoría del fotógrafo Ethan Russell y un ensayo escrito por el ex Editor de la revista Rolling Stone, el destacado periodista David Fricke.

Ya se puede pre-ordenar esta edición de lujo que será lanzada el 1 de noviembre vía ABKCO Records.

Let It Bleed (50th Aniversario Edición Limitada Deluxe) Tracklist:

LP 1 – Stereo

Side 1

01. Gimme Shelter

02. Love In Vain

03. Country Honk

04. Live with Me

05. Let It Bleed

Side 2

01. Midnight Rambler

02. You Got the Silver

03. Monkey Man

04. You Can’t Always Get What You Want

LP 2 – Mono

Side 1

01. Gimme Shelter

02. Love In Vain

03. Country Honk

04. Live with Me

05. Let It Bleed

Side 2

01. Midnight Rambler

02. You Got the Silver

03. Monkey Man

04. You Can’t Always Get What You Want

Hybrid Super Audio CD 1 – Stereo

01. Gimme Shelter

02. Love In Vain

03. Country Honk

04. Live with Me

05. Let It Bleed

06. Midnight Rambler

07. You Got the Silver

08. Monkey Man

09. You Can’t Always Get What You Want

Hybrid Super Audio CD 2 – Mono

01. Gimme Shelter

02. Love In Vain

03. Country Honk

04. Live with Me

05. Let It Bleed

06. Midnight Rambler

07. You Got the Silver

08. Monkey Man

09. You Can’t Always Get What You Want

7” vinyl single – (Mono)

Side A – Honky Tonk Women

Side B – You Can’t Always Get What You Want