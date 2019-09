Documental de Depeche Mode se exhibirá en cines sólo 1 noche

Depeche Mode y su antiguo colaborador, Anton Corbijn, se unieron nuevamente para Spirits in the Forest, una película que combina documental y concierto, y que llegará a los cines del mundo por solamente una noche.

La cita registra la actuación de la banda en Berlín, durante la gira Global Spirit Tour de 2017. Una declaración sobre la película lo describe como “sumergirse en las historias profundamente emocionales de seis fanáticos especiales” entre clips en vivo.

El documental/concierto sigue los pasos de los anteriores largometrajes de Corbijn en colaboración con la banda, incluyendo Depeche Mode: Alive in Berlin de 2014, Depeche Mode: One Night in Paris de 2002 y Depeche Mode: Devotional de 1993.

La película estará en cines la noche del 21 de noviembre y se espera que las entradas salgan a la venta el 26 de septiembre en boleterías y plataformas de cines seleccionados. Cine Hoyts tendrá funciones en Mall Plaza Antofagasta, Vivo Coquimbo, Valparaiso, Arauco Maipú, Vivo Imperio, Cinépolis La Reina. Mall Plaza Egaña, Parque Arauco, Espacio Urbano Puente Alto, Plaza Maule Talca, Vivo Outlet Temuco y Paseo Costanera Puerto Montt.