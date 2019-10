Un cáncer, el distanciamiento con su madre y la paternidad: Las confesiones de Elton John

El próximo martes 15 de octubre saldrán a la venta las memorias del cantautor británico, Elton John tituladas “Me: Elton John”.

En este libro el artista describe facetas de su vida y revela detalles desconocidos para sus seguidores, entre ellos, que padeció cáncer de próstata, los motivos por los que estuvo más de siete años sin hablarse con su madre o cómo la paternidad le cambió la vida.

El diario Dayli Mail publicó algunos extractos de este texto explica que su madre, Sheila Farebrother, siempre fue muy crítica con él tanto en su trabajo como en su vida personal.“Si hacía un nuevo álbum, era una basura; si compraba un cuadro, era muy feo; si tocaba en un concierto solidario, era la actuación más aburrida a la que había asistido que se salvó por la participación de otro artista”, sostiene el artista.

“Pasar tiempo con ella era como invitar a almorzar o de vacaciones a una bomba sin detonar: siempre estaba histérica, como cuando yo era niño. Para cuando nació Zachary [en 2010, el primero de sus dos hijos con David Furnish], ya no nos hablábamos en absoluto. Un periodista, en busca de la primicia, le preguntó a mi madre sobre cómo se sentía al no conocer a su primer nieto. Y ella dijo que no le molestaba porque nunca le habían gustado los niños”, afirmó John.

Uno de los momentos más complicados con su madre, fue cuando Bob Halley, su asistente personal, debido al lujoso tipo de vida que llevaba chocó con la nueva gerencia que había contratado el cantante, pues la nueva oficina que llevaba las cuentas y la administración supo rentabilizar mejor sus éxitos, lo que terminó con su renuncia.

“Mamá estaba absolutamente furiosa cuando se enteró de que Bob se había ido: se llevaban muy bien. Ella no quiso escuchar mi versión y me dijo que Bob siempre había sido más un hijo para ella que yo mismo. Y fue entonces cuando me dijo: ‘Te importa más esa maldita cosa con la que te casaste que tu propia madre”. “No volvimos a hablar durante los siguientes siete años”, afirmó.

Pese a esto, el cantante afirmó que “me aseguré de que la cuidaran económicamente. Cuando quiso mudarse a Worthing, le compré una casa nueva. Pagué por todo; me aseguré de que tuviera la mejor atención cuando tuvo que operarse de la cadera… Subastó los regalos que yo le había hecho, sus joyas…todo para fastidiarme a mí…Fue triste pero yo ya no la quería en mi vida”.

A punto de la muerte

El mismo año que murió su madre, en diciembre de 2017, el artista también estuvo a punto de perder la vida, debido a un cáncer de próstata que descubrió después de un rutinario chequeo médico.

John explica en su libro que tomó la decisión de no someterse a quimioterapia y que prefirió una complicada cirugía para extirparse la próstata porque prefería “cortar por lo sano” que enfrentarse a “docenas de visitas al hospital”, lo que hubiera interferido más en sus planes profesionales y conciertos que ya tenía programados.

Si bien la intervención fue un éxito, el cantante contrajo una infección que acarreó serios problemas. “Fui muy afortunado, aunque en ese momento no me di cuenta”, explicó. “Estuve despierto toda la noche, preguntándome si iba a morir”, recuerda el cantante. “En el hospital, solo, a altas horas de la noche, recé: ‘Dios, no me dejes morir, déjame ver a mis hijos otra vez, dame un poco más de tiempo”.

La paternidad

El interprete de “Your Song” cuenta que era su marido quien más ganas tenía de formar una familia y él siempre rehuía el tema: “Cada vez que David mencionaba la idea de formar una familia, le presentaba una lista de objeciones porque yo no quería hijos. Era muy viejo, demasiado establecido en mis caminos. Demasiado ausente y siempre fuera, de gira […] En realidad, mi propia infancia fue la raíz de cada una de mis objeciones”.

Sin embargo, tras una visita al orfanato en Ucrania lo que le hizo cambiar de opinión. “Sentí una conexión inmediata con un niño al que intentamos adoptar David y yo junto a su hermano, sin éxito, pero mis sentimientos paternos ya no se fueron. Ahora quería hijos tanto como quería David”, afirmó.