Hermanos Davies confirman que habrá un nuevo disco de The Kinks

En un par de semana se publicará la reedición del álbum Arthur (Or the Decline and Fall of the British Empire), séptimo disco de la banda británica The Kinks, quienes durante dos décadas ayudaron a construir los cimientos de lo que hoy conocemos como rock y pop.

El disco cumple medio siglo y volverá a ser editado en una caja de lujo con maquetas, tomas alternativas, canciones inéditas y nuevas mezclas para canciones como “Victoria”, “Shangri-La”, “Australia” y “The Future”.

Pero la noticia sobre The Kinks no solo tiene que ver con los aniversario, sino también con la confirmación de los hermanos Dave y Ray Davies, fundadores de la banda y quienes tomaron rumbos individuales y separados en 1996 y no volvieron a trabajar juntos.

Hace 26 años editaron Phobia, el vigésimo tercer y último disco de la banda, pero pareciera que eso está por cambiar, ya que el propio Ray Davies ha confirmado el que la dupla está escribiendo nuevas canciones y buscando nuevas estructuras musicales para dar forma a un nuevo disco, que no tiene nombre ni fecha, pero que a diferencia de rumores anteriores, está en pleno proceso de creación.

“Tocamos y ensayamos juntos hace unas semanas. Dave tiene preparadas algunas canciones. Estamos pensando en las letras. Al menos me gustaría intentar hacer otro disco con él. Va a ser una especie de disco coescrito por los dos”, dice Ray Davies.