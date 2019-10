Queen impide a Trump volver a usar sus canciones

Queen bloqueó el uso de sus canciones para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de que de que “We Will Rock You” fuera usado por el mandatario republicano en un nuevo video de campaña.

El material, donde aparecían imágenes de Trump hablando a sus seguidores, se publicó el pasado 9 de octubre y presentó la canción completa. Lo que despertó un movimiento de seguidores de Queen para eliminar la propaganda.

Al parecer el clip fue retirado el domingo 13 de octubre, aunque Trump se resistió a borrar el tweet y dejó una publicación donde se podía leer: “Este medio ha sido desactivado en respuesta a un informe del propietario de los derechos de autor”.

Queen se enfrentó previamente a Trump en 2016, cuando el entonces candidato presidencial entró en escena en la Convención Nacional Republicana con “We Are The Champions”. En esa ocasión dijeron que no querían que su “música estuviera asociada con ningún debate político o general en ningún país” ni que “se usara como un respaldo del Sr. Trump y las opiniones políticas de el Partido Republicano”.

Así es como Queen se vuelve a distanciar de los actos de Trump, siguiendo las medidas de Nickelback y Prince.