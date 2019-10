10 canciones para recordar al rebelde Tom Petty

Mezcla de rebelde y estrella rock, Tom Petty fue un artista genuino y transparente. Junto a su banda The Heartbreakers, Petty devolvió el rock a sus raíces, en medio de la invasión del new wave y el desembarco del pop electrónico. El disco Damn the torpedoes (1979) marcó la consagración de su estilo y lo acercó al estatus de superventas que lograría en la década siguiente con su imperdible Full Moon Fever (1989).

Aunque Tom Petty falleció hace dos años, igual celebramos su cumpleaños, que sería el 20 octubre, en Duna con esta playlist repleta de clásicos e himnos inolvidables.