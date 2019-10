Matt Berninger de The National, estrena nuevo single en solitario

El líder y vocalista de la banda neoyorquina The National, Matt Berninger, ha hecho noticia más allá de su proyecto al participar en algunas colaboraciones, entre las que se encuentra esta con la cantante y músico californiana Phoebe Bridgers.

Juntos acaban de participar en la película There is Between Two Ferns: The Movie, dirigida por Scott Aukerman, protagonizada por Zach Galifianakis y que se puede ver actualmente en Netflix.

En el contexto de esta participación es que el director de la película le dio carta blanca a Berninger para escribir y componer parte de la banda sonora de la película. Fue ahí que nació “Walking On AString” una canción que ambos cantan a dúo, pero donde también colaboraron la esposa de Berninger y los miembros de The National, Walter Martin y Matt Barrick.

La canción viene acompañada de un videoclip con un registro de estudio que estuvo a cargo de Chris Sgroi y el hermano de Berninger, Tom, quien dirigió el documental Mistaken For Strangers. Escucha acá “Walking On A String”.