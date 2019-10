Paul McCartney edita canción y video junto a la ONG animalista PETA

Paul McCartney, además de una sobresaliente carrera musical, ha sabido desarrollar durante años una carrera ligada a las causas sociales. Entre ellas el trato justo a animales y su férrea oposición al maltrato animal.

Fue así que en 1993 edita su disco Off The Ground, donde incluye una canción llamada “Looking for changes” con un llamado de atención y condena acerca del maltrato animal en la experimentación científica.

Vegetariano declarado y activista junto a su fallecida esposa Linda, otra destacada activista por la causa animal, Macca ahora se une a la ONG animalista PETA (Personas por el Trato Ético de los Animales) para lanzar una campaña de concientización sobre la experimentación con animales.

Para esto lanzaron un video animado que está musicalizado con la canción “Looking For Changes”. El clip muestra la crueldad que implica la experimentación que la industria farmacéutica alimentaria y cosmética hacen sobre los animales.

“Estoy buscando cambios que lleguen a la instancia de sacar a los animales de los laboratorios. Los experimentos sobre animales no son éticos, son un falla colosal y un gasto de tiempo y dinero. Podemos hacerlo mucho mejor.”, dice Paul McCartney.