George Michael estrena single póstumo para banda sonora

El próximo 5 de diciembre se estrena en salas chilenas, la comedia romántica Last Christmas: Otra Oportunidad para Amar, película protagonizada por Emilia Clarke (Game of Thrones) y Henry Golding.

El film, dirigido por Paul Feig, contará en su banda sonora con una canción del desaparecido cantante inglés George Michael, fallecido en diciembre de 2016 a causa de un ataque al corazón por un delicado estado de salud que mantenía hace un tiempo.

Durante esos últimos años de Michael, trabajó en un disco que no alcanzó a ser editado. Una de las canciones en las que habría estado trabajando era “This is how (we want you to get high)” y que ahora se presenta como parte de la banda sonora de la película Last Christmas: Otra Oportunidad para Amar, específicamente para el cierre de la cinta.

Acá la puedes escuchar: