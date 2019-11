“Narcissus”: La nueva canción de Róisín Murphy

Richard Barratt (aka DJ Parrot o Crooked Man) es un antiguo colaborador de Murphy. De hecho, el productor británico fue uno de los primeros que colaboró con Roisin cuando esta llegó de Manchester a Sheffield, donde inició su carrera por allá a los 19 años.

De hecho Barratt fue el responsable de producir los primeros intentos de Murphy en su carrera como artista. De ahí que haya estado involucrado en la edición de un cóver de “Feel up” de Grace Jones y otro de “Sorted Out for E’s and Wizz” de Pulp. También estuvo involucrado en la producción de Overpowered, su disco de 2007, y en los singles “Simulation” (2012) y “Jealousy” (2015).

La dupla Murphy-Barratt se vuelve a reunir, ahora para editar “Narcissus”, nuevo single de la inglesa. Una canción en clave house y disco, pieza hecha para la pista de baile y que se viene a sumar a “Incapable”, el otro single estrenado este año, tras su último disco Take Her Up to Monto editado en 2016.