Patti Smith: La muchacha que no se quiere peinar

Entra en una cafetería del barrio El Golf, disculpándose por no haberse arreglado. “No encontré mi cepillo de pelo. Bueno, en verdad, nunca lo encuentro”, dice y se ríe la artista y poeta Patti Smith. La gran cantautora acaba de llegar desde Sao Paulo tras presentarse dos noches seguidas.

En diciembre cumplirá 73 años y, salvo ese pelo blanco“La comunicación directa con la gente es lo más importante para mí”, dice la cantante al inicio de la conferencia de prensa. y largo que no ha peinado, nada delata su edad. El entusiasmo de su juventud que la convirtió en, como la llaman, “madrina del punk”, la mantiene hoy cerca de los conflictos, las protestas y el clamor de las calles de todo el mundo. También de Chile. Que no conoce detalladamente lo que ha estado pasando en nuestro país, pero que “están en mi conciencia”.

Una gira incansable la ha hecho permanecer en la ruta durante meses. Dos giras, en realidad. Una para presentar su libro más reciente, “The year of the monkey”. Otra, paralela, para dar conciertos.

En virtud de aquella ha llegado finalmente a Chile y promete que cantará lo que el público le pida. Según Smith camino a los shows, suele ir preguntando a la gente en la calle qué le gustaría escuchar.

No le importa repetir sus clásicos y si detecta con alguna apuesta que el público se está aburriendo, se detiene y rescata de su catálogo una carta segura. De esas tiene varias: Gloria, “Dancing barefoot”, “People have the power” o “Because the night”, la canción que le prestó Bruce Sprinsgteen una vez y su versión sería, al final, la definitiva. La canta para la prensa a capella recién llegada a Santiago la tarde del domingo. La cantará probablemente la noche del lunes en su debut en el teatro Caupolicán.

Respecto a la situación vivida en el país, tras un mes del estallido social, Smith aseveró que “la gente se está rebelando en todo el mundo, y me sentí muy tocada por la gente en Chile. Mi mensaje fue simplemente decir que estoy con ustedes, sabes, estoy con ustedes, estoy pensando en ustedes, porque, además, el activismo puede ser muy solitario. Puedes comenzar sintiéndote muy derrotado rápidamente, y es bueno para todos hacernos saber entre nosotros que estamos ahí para el otro”.

“Cuando veo que la gente está motivada, y poniéndose de pie por sus derechos, y tomándose las calles, creo que es muy importante mostrar solidaridad. Esto es lo que tenemos que hacer a veces, ojalá sin violencia, pero tuvimos que hacerlo, en los 60 por los derechos civiles, en los 70 en contra de la guerra de Vietnam. Estamos protestando ahora todos los días por algo, porque todos los días la administración de Trump nos da algo para protestar”, afirmó la cantante.

Aunque pocas, algunas entradas quedan en Puntoticket para un concierto que, aunque muchos años después, parece haber llegado en el momento correcto.

Escrito por Bárbara Espejo.