Una playlist diversa y singular para celebrar a Björk

La música de Björk es tan volcánica como su país natal, Islandia. De muy pequeña recibió un caldo musical muy variado que incluía rock, jazz, pop y música clásica que cultivó por una década estudiando piano en el conservatorio. Tras un aplaudido comienzo como líder del grupo local The Sugarcubes, Björk se lanzó a una carrera solista que la transformó en una de las artistas más influyentes de su época. Su mezcla de vanguardia plástica y música sin etiquetas se ha traducido en una discografía maciza que incluye desde electrónica hasta música para cine. De hecho, en su única incursión como actriz recibió una Palma de Oro por la película Dancer in the dark, de Lars Von Trier.

Björk cumple 54 años y en Duna la celebramos con esta playlist tan diversa y singular como ella.