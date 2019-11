“Ahimsa”: La nueva canción de U2

Tras el disco Songs of Experience, décimo cuarto álbum de estudio publicado a fines de 2017, U2 no había editado nueva música hasta ahora. Sin anuncio de un nuevo disco, todavía, los irlandeses llegan con “Ahimsa”.

La canción cuenta con la colaboración del director y productor musical A.R. Rahman, destacado por combinar en su trabajo la tradición musical india con los ritmos electrónicos. En el track se escuchan las armonías y coros en clave oriental, con arreglos más pop y una remozada voz de Bono.

Desde que salió Songs of Experience, U2 ha estado reeditando parte de su discografía con nuevos lanzamientos para Wide Awake In America EP de 1985, así como el clásico de 1997, Pop, y del 2000 All That You Can’t Leave Behind. Tambien han sido reeditados The Unforgettable Fire de 1984 y How to Dismantle an Atomic Bomb de 2004.