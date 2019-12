Courtney Barnett estrena disco sorpresa con formato MTV Unplugged

Cada viernes, la industria prepara sus misiles estrenando discos largamente esperados y anticipados con singles de adelanto y -si tienes la suerte de pertenecer a una transnacional discográfica- una buena campaña de marketing que cree el hype.

En otros casos, es el factor sorpresa con el que se pretende causar el ruido suficiente para hacer de la recién estrenada edición, una noticia. Este es el caso de lo último de la cantautora australiana Courtney Barnett, quien acaba de lanzar un nuevo disco sin anuncio previo.

MTV Australia Unplugged Live in Melbourne no es el primer registro en vivo en tener edición, pero si el primer álbum en ser editado en este formato de larga duración, el que estará disponible en formato físico desde el 21 de febrero.

La versión Barnett del formato de MTV incluye ocho de sus canciones favoritas en formato acústico, de ellas tres son versiones de canciones de Leonard Cohen, Seeker Lover Keeper, y el cantautor australiano Archie Roach. Escúchalo acá.

MTV Australia Unplugged Live In Melbourne Tracklist:

01. Depreston

02. Sunday Roast

03. Charcoal Lane (featuring Paul Kelly) (Archie Roach cover)

04. Avant Gardener

05. Nameless, Faceless (featuring Evelyn Ida Morris)

06. Untitled (Play It On Repeat)

07. Not Only I (featuring Marlon Williams) (Seeker Lover Keeper cover)

08. So Long, Marianne (Leonard Cohen cover)