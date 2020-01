The Strokes anuncia nuevo disco para 2020

En medio de su show de fin de año, The Strokes anunciaron que lanzarán el sexto álbum de su carrera en los próximos meses.

Julian Casablancas, vocalista de la banda, sorprendió a los asistentes al concierto en el Barclays Center de Brooklyn con el anuncio discográfico. El nuevo trabajo será el sucesor de Comedown Machine, que salió al mercado el 2013 y tuvo un anticipo frente al público, cuando The Strokes interpretó el inédito Ode To The Mets.

“Tenemos un nuevo disco que saldrá pronto. 2020, allá vamos. Nos hemos descongelado y estamos de vuelta”, fueron las palabras de Casablancas antes de interpretar “Ode to The Mets”.

The Strokes se presentará el próximo 29 de marzo como uno de los números principales de Lollapalooza 2020 en nuestro país.

A la espera de este disco, te dejamos el último trabajo de esta banda Come Down: