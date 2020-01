David Bowie y Elvis Presley: Las similitudes de dos grandes exponentes de la música

Este miércoles 8 de enero, dos grandes de la música están de cumpleaños: David Bowie y Elvis presley.

Mientras que en Tupelo en 1935 El Rey nacía junto a su hermano gemelo Jesse Garon Presley, 12 años después,en el distrito de Brixton, al sur de Londres, llegó al mundo El Duque Blanco.

El fanatismo de Bowie por El Rey y viceversa

El británico era tan fanático de El Rey que en 1972, pese a su miedo por los aviones, voló a Nueva York para ver un concierta del artistas.

Tal como confesó en 1996, “Elvis era mi héroe. Incluso pensaba que haber nacido el mismo día que él era una especie de señal que nos conectaba… Recuerdo ir directamente desde el aeropuerto al Madison Square Garden, con mi ropa de la época de Ziggy Stardust. Tenía asientos en primera fila. Todo el mundo se daba la vuelta para mirarme y yo me sentía como un completo idiota. Por aquel entonces llevaba el pelo muy rojo y brillante y aquellas botas también rojas… Recuerdo que su show fue magnífico”.

Sin embargo, el sentimiento era mutuo. En 1976, Elvis visitó a Bowie en Los Ángeles durante la grabación de su álbum Station To Station (1976) e hicieron juntos un demo de TVC15; per este disco no apareció debido a que a Presley no le gustó había quedado.

En 2016 el cantante de country Dwight Yoakam, amigo de Bowie, contó al periódico The Orange County Register que en 1977, poco antes de la muerte de Elvis, David Bowie recibió una llamada del mismísimo Rey pidiéndole que produjera su nuevo disco. Lamentablemente, Elvis falleció poco después (16 de agosto de 1977).

De la música al cine

Ambos artista tuvieron un exitoso paso por el cine.

En el caso de Elvis podemos recordar su interpretación en películas como “Ámame tiernamente (el popular tema Love me tender) (1956)”, “El rock de la cárcel “(1957), “Estrella de fuego (1960) o “Cita en Las Vegas”(1964).

Por su parte, Bowie trabajó con directores de reconocido prestigio, así como en películas de gran calado crítico. Entre sus trabajos están Dentro del laberinto (1986), El ansia (1983), “La última tentación de Cristo ” (1988), “Twin Peaks: Fuego camina conmigo” (1992) o la más reciente “El prestigio” (2006) de Christopher Nolan.

Los más premiados

Ambos artista son los con más canciones en el Rock and Roll Hall of Fame de Cleveland, Elvis con siete y Bowie con cuatro.

Si bien Presley fue nominado a 14 premios Grammy, solo ganó 3 de ellos por sus grabaciones por grabaciones Góspel (canciones religiosas):

Album How Great Thou Art (1967)

Album He Touched Me (1972)

Canción How Great Thou Art, grabada en vivo en Memphis (1974)

Por su parte, Bowie fue nominado a 13 premios Grammy en el cual ganó seis