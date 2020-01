La nueva canción de Humanist “Shock Collar” junto a Dave Gahan de Depeche Mode

Este lunes se estrenó “Shock Collar”, la colaboración más esperada de Humanist junto a Dave Gahan, vocalista líder del grupo de música electrónica del Reino Unido, Depeche Mode.

En junio del 2019, surgió un proyecto de Mark Lanegan junto a Rob Marshall, , guitarrista de Exit Calm, llamado Humanist. El nuevo álbum incluirá canciones de Mark Gardener de Ride, Mark Lanegan de Queens Of The Stone Age y Screaming Trees, entre otros.

“Fue un honor que me hayan pedido ser parte del proyecto Humanist de Rob”, comentó Gahan a NME, y aseguró que “Mark Lanegan me preguntó, y me gusto la idea inmediatamente”.