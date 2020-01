Canciones de The Cranberries para recordar a Dolores O’Riordan

Dos años han pasado de que la vocalista de The Cranberries, Dolores O’Riordan, falleció ahogada por culpa de una intoxicación etílica, en la tina del de un hotel en Londres.

A través de su cuenta de Twitter, la banda recordó a la artista señalando: “Freg aquí. Es muy difícil creer que han pasado dos años de la muerte de Dolores. ‘Linger’ estaba sonando en la radio esta mañana y fue tanto triste y motivador. Triste por porque Dolores falleció pero gratificante porque siempre estará con nosotros a través de su voz y sus canciones.

“Ferg here. It’s hard to believe that it’s been two years since Dolores’s passing. Linger was playing on the radio this morning, listening to it was both sad + uplifting. Sad because she has passed but uplifting because she will always be with us through her voice and her songs.” pic.twitter.com/Ski7G0Zghg

