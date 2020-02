Lo nuevo de Rufus Wainwright

Puras novedades trae Rufus Wainwright. El cantante anunció que el próximo 24 de abril lanzará su disco Unfollow de rules del que ya publicó el video de la canción “Damsel in distress”.

Como explicó el mismo Wainwright, este disco toma inspiración del trabajo de Joni Mitchell y especialmente “Damsel in distress” nació de un “viaje por la música de Joni” gracias a su marido Jörn, quien es fanático del canadiense: “yo no estaba familiarizado con su música, pero terminamos pasando un rato con ella y ahora entiendo por qué es una de las grandes”.

Además, la canción hace referencia a Laurel Canyon, lugar donde vive Wainwright junto a su marido.

My new single #DamselinDistress, from my upcoming new ALBUM, titled #UnfollowTheRules, is out now! Watch the new music video by myself and the incredible @ShaffnerJosh and pre-save the album now! There's so much more to come. Welcome to a brand new era! 😎https://t.co/wLv8HGRTaL pic.twitter.com/OXFSTdlJp9

