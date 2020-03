“After Gold Rush” tendrá edición aniversario

Publicado originalmente el 19 de septiembre de 1970 el disco de Neil Young After Gold Rush, cumple 50 años.

Young ya está preparando una edición aniversario que tendrá como material extra la película-concierto “Young Shakespeare”. Un registro de la presentación en el Shakespeare Theater.

Aunque se desconoce la fecha exacta en la que será tangible esta reedición, el disco aniversario ya es un hecho:

Movietone: Needle & The Damage Done

From Young Shakespeare

From the earliest film of a solo performance, Shakespeare Theater,

Stratford Connecticut, 1971.

Now Showing at the Hearse Theater #NeilYoung #NeilYoungArchives #NeedleAndTheDamageDone pic.twitter.com/VP9Nq50bxp

— Neil Young Archives (@NeilYoungNYA) February 17, 2020