Bono escribe una canción dedicada a los médicos que luchan contra el covid-19

El miembro de U2, Bono, publicó en sus redes sociales una nueva canción llamada “Let Your Love be Known”. Está inspirada en los italianos que se encuentran en cuarentena por el coronavirus y en honor a los “médicos, las enfermeras y cuidadores en la primera línea”.

Junto a un piano, Bono la cantó en un video:

“Una pequeña postal del burbujeante Dublín en el día de San Patricio. Una pequeña melodía, hecha aquí hace aproximadamente una hora. Creo que se llama ‘Let Your Love Be Known’, háganme saber lo que piensan”, comentó antes de cantar.