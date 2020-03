Bruce Springsteen comparte en streaming su concierto “London Calling: Live In Hyde Park”

De manera gratuita y en varias plataformas el músico Bruce Springsteen subió su concierto “London Calling: Live In Hyde Park”.

Especial para estos días de cuarentena, el concierto está disponible en Spotify, iTunes, Google Play, Tidal y Amazon Music, entre otros y lo puedes escuchar aquí.

La idea, como dijo el cantante, es que las personas “practiquen la distancia social” y así promover que se queden en sus casas. El concierto es completamente gratuito y desde la comodidad de un buen sillón se puede disfrutar del espectáculo que se realizó el 28 de junio del 2009 en Londres.

Practice social distancing & stream ‘London Calling: Live In Hyde Park’ from the comfort of your own home, now on YouTube & Apple Music in its entirety for the 1st time! Bruce & The E Street Band’s 2009 concert is an absolute powerhouse https://t.co/O90QlPBalO pic.twitter.com/MlQmV8wslS

— Bruce Springsteen (@springsteen) March 17, 2020