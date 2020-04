Adiós a Bill Withers, una de las voces del soul

Hace muchos años que Bill Withers no grababa un disco. Su último lanzamiento fue en 1985, pero sus éxitos lo acompañaron a pesar de no tener nuevas producciones.

Imposible olvidar “Lovely Day” o “Lean On Me”. No por nada ingresó en 1999 en el Salón de la Fama de los Grammy, y su canción “Ain’t No Sunshine”, apareció en la película Notting Hill y también en la serie The People vs OJ Simpson.

A través de un comunicado, la familia expresó: “estamos devastados por la pérdida de nuestro esposo y padre adorado y entregado”, agregando

“Aunque haya vivido discretamente, con su familia cercana y sus amigos, su música pertenece por siempre al mundo entero. En este periodo difícil, rezamos para que su música aporte consuelo y diversión mientras sus fans cuidan de las personas a las que aman”.

Lovely Day

Ain’t No Sunshine

Lean on my. El homenaje que hicieron Stevie Wonder y John Legend a Withers cuando entró en el salón de la fama del rock en 2015