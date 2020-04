“You Can’t Hurt A Fool” es lo nuevo de The Pretenders

Con sonidos bolseros, la banda The Pretenders sorprendió con su sencillo “You Can’t Hurt A Fool”. La tercera canción que dan a conocer que será parte del nuevo disco Hate for sale que se publicará el próximo 17 de julio.

Producido por Stephen Street (The Smiths, The Cranberries, Blur) Hate For Sale es el undécimo álbum de estudio de la agrupación, la que no sacaba nada nuevo desde 2016 cuando estrenaron Alone, disco que los llevó de gira por el mundo durante dos años.

Escucha “You Can’t Hurt A Fool”