“The Only Thing”: Travis y Suzanna Hoffs

El grupo escocés Travis sigue presentando adelantos de su próximo disco, 10 months, que será lanzado el 9 de octubre.

La nueva canción de la banda, “The Only Thing”, cuenta con la participación de Suzanna Hoffs, ex vocalista del grupo The Bangles y ya cuenta con un video disponible en las distintas plataformas, el que fue dirigido por Fran Healy.

Healy dijo sobre el video que fue grabado con distanciamiento social, “este es definitivamente mi ‘Covideo’. Uno de los principales requisitos previos era llevarnos a todos al mismo escenario de alguna manera e intentar capturar la espontaneidad de un dúo mientras los músicos están en diferentes ubicaciones”.

Y agregó, “dirigí el rodaje de forma remota, a través de tres teléfonos. Uno en el oído del director de fotografía, FaceTime en el monitor y un iPhone con la banda. Estoy sorprendido de que llegamos allí y resultó genial”.

Recordemos que Travis no edita un disco desde hace cuatro años y en esta etapa de confinamiento ya han revelado dos singles nuevos.

Disfruta de “The Only Thing”: