25 cantantes que nos han acompañado estos 25 años en los sonidos de tu mundo

En Duna estamos de aniversario. Cumplimos 25 años y en toda esta trayectoria, la música ha sido y es, parte fundamental.

Para celebrar, Ignacio Olivares, nuestro director musical, hizo una selección de 25 artistas que forman parte de nuestro ADN.

Disfrútalos a todos, siempre, en Duna:

Neil Young

Artista clave en la discografía de Duna, Neil Young comenzó como un artista folk, cantó en Woodstock junto a Crosby, Stills and Nash y después se lanzó solo como uno de los creadores fundamentales del rock, tan influyente que incluso la corriente del grunge le debe bastante a su estilo tan ecléctico. Lo destacamos con “Heart of gold”, una canción de 1972.

Patti Smith

Figura del under neoyorkino y voz femenina clave en los cambios de las últimas décadas, Patty Smith llevó la poesía a sus canciones y desarrolló un estilo que hasta hoy destila vanguardia. En el catálogo de Duna queremos destacar esta canción que compuso Bruce Springsteen y que Smith terminó haciendo suya: “Because the night”

The Beatles

Aunque Abbey Road marcó el fin de ese cuarteto prodigioso llamado The Beatles, su música marcó generaciones y se convirtió en uno de los pilares del catálogo Duna. “Here comes the sun” es una canción muy especial en la música de nuestras vidas: Además de romper la hegemonía de Lennon y McCartney a favor del siempre postergado George Harrison, esta melodía musicalizó los primeros días de Duna en 1995 y hoy la revivimos con su sonido tan puro.

Marvin Gaye y Tammi Terrell

El soul ha sido un género clave en la identidad de Duna y el sonido Motown ha marcado buena parte de nuestra banda sonora como radio. Esta dupla de oro, formada por Marvin Gaye y Tammi Terrell, grabó en 1967 una de las canciones más virtuosas del género: “Aint no Mountain high enough”, compuesta por Ashford & Simpson.

Bob Dylan

De trovador contracultural a premio Nobel de literatura, Bob Dylan ha escrito las letras más destacadas de la música popular. En Duna hemos nutrido buena parte de nuestro catálogo con las canciones de Dylan, un imperdible de nuestra identidad musical. Seleccionamos uno de sus clásicos, que escribió en 1965 como parte de su álbum Highway 61 revisited..: “Like a Rolling Stone”.

The Rolling Stones

Otro grupo esencial en nuestra discografía son los Rolling Stones. Desde el principio adoptaron el blues como su medio de expresión y a través de su sonido se han erguido como la banda de rock and roll más importante de todos los tiempos. Los recordamos con esta canción de 1972, escrita en medio de su exilio tributario en Francia, acaso el período más iluminado de los británicos: “Tumbling Dice”.

The Strokes

En estos 25 años de Duna hemos pasado por momentos históricos imborrables y a veces traumáticos. El 11 de septiembre de 2001 fuimos testigos del ataque a las Torres gemelas. El mundo occidental quedó perplejo al ver la destrucción de sus símbolos más preciados. Mientras se barajaban nuevas cartas en la política global, el rock respondió con desparpajo y juventud, volviendo a sus raíces más crudas. Ahí apareció The Strokes, ungidos en su momento como salvadores del género y piezas claves en nuestro catálogo. Los seleccionamos con “Last Nite”.

David Bowie

El 10 de enero de 2016 la programación de Duna quedó congelada. Ese día nos enteramos de la muerte de David Bowie, el camaleón del rock y pieza clave de nuestra identidad musical. Bowie fue un referente de sonido e imagen, un profeta de los cambios y la vanguardia. Su discografía está llena de señales que hemos tratado de interpretar en estos 25 de Duna y que podemos comprimir en una de sus canciones más emblemáticas: “Changes”.

Aretha Franklin

Antes de las redes sociales y de las campañas que se concretan en minutos gracias a poderosos “hashtags”, Aretha Franklin ya hablaba del cambio y del respeto. La gran reina del soul que comenzó cantando en iglesias junto a predicadores, atesoró el rhythm and blues como el mejor instrumento para provocar cambios sociales y culturales en el mundo. Porque el respeto es lo único que vale, recordamos este clásico de 1967, “Respect”.

Tom Petty

Otro de los íconos que nos dijo adiós durante estos 25 años de Duna fue Tom Petty. Exponente del rock and roll contemporáneo y también parte de ese supergrupo inolvidable llamado Travellin’ Wilburys, Petty nos dio una lección de consistencia musical frente al abuso de los más grandes. El líder de los Heartbreakers nos dejó hace tres años, pero sigue siendo un referente en nuestro catálogo y hoy lo evocamos con esta canción de 1989 que habla de reinventarse frente a las contingencias: “I won’t back down”.

Simon & Garfunkel

Desde los suburbios de Nueva York llegó uno de los dúos claves de la música popular. Paul Simon y Art Garfunkel, propusieron un relato de vida cotidiana y amores imposibles en una discografía que el tiempo transformó en artefacto de la cultura pop. Aunque la pareja musical terminó por dividirse y abrió paso a la carrera solista de Simon como uno de los creadores esenciales del pop, Simon and Garfunkel se alzó como la banda sonora de una generación. Los seleccionamos “Mrs. Robinson”.

Blondie

En medio de la hegemonía masculina que marcó el rock de fines de los setenta, Debbie Harry, surgió como un bastión para configurar los nuevos sonidos del punk y el new wave que dieron paso a la nueva década. Debbie aprovechó su imagen de símbolo sexual para realzar el poder femenino y convertir su música junto a Blondie en una verdadera declaración de principios. Hoy recordamos los años dorados de Blondie con una canción que tiene mucho de himno: “One way or another”.

Los Tres

La música chilena se mostraba muy sólida a mediados de los 90, mientras las discográficas firmaban a los nuevos grupos y el canal MTV había puesto un pie en el incipiente mercado latinoamericano. Una de las bandas que destacó en esta marea fue el cuarteto Los Tres, exponente de una sabrosa mezcla de rock, pop, cueca y algo de jazz. El 14 de septiembre de 1995, Los Tres entregaron una de sus presentaciones más lúcidas en el formato Unplugged que se transformó en estándar de esos años. Hoy destacamos uno de sus éxitos “Déjate caer”.

Blur

En 1995, el mismo año que nacía Duna, Gran Bretaña volvía a un esplendor musical que no vivía desde los años 60. La era de la Cool britannia se hizo canción con el fenómeno del britpop que llenó las disquerías y las portadas de las revistas con grupos locales como Oasis, Blur, Suede y Pulp. Fue un momento de éxito y exceso en partes iguales, que marcó el fin del milenio al ritmo de las bandas inglesas. Hoy destacamos un éxito de ese momento junto a Blur y esta canción que satirizaba sobre la sociedad de entonces: “Country House”.

Leonard Cohen

El catálogo de Duna siempre ha tenido un espacio para la música de autor y esos creadores que llenan de poesía los sonidos de tu mundo. Uno de ellos es Leonard Cohen, el prodigio canadiense que cantaba con un timbre bajo y hacía vibrar los parlantes con un relato íntimo de la sociedad con sus relaciones, su convivencia y también sus miserias. Cohen nos dejó hace casi 4 años, pero su legado sigue firme en Duna y hoy lo recordamos con esta canción emblemática llamada “I’m your man”.

Amy Winehouse

El año 2011 vimos partir a una de las voces más dotadas de su generación. Con sólo 27 años fallecía Amy Winehouse, la pequeña cantante que se echó el mundo al bolsillo con su revival de soul y su actitud insolente. Amy evocaba esa era en que la música era más alma que tecnología y construyó un catálogo grandioso que nos dejó con gusto a poco. Destacamos “Rehab” de Amy Winehouse.

Fleetwood Mac

La música de Fleetwood Mac siempre ha estado adherida a la piel de Duna. El grupo cambió su piel en cada década y pasó del blues virtuoso a convertirse en la banda más grande de la música popular. Su disco Rumours, además de estar entre los más vendidos de la historia, se transformó en la música incidental de las relaciones que se quiebran. En la voz de Stevie Nicks recordamos este clásico que no deja de sonar en los sonidos de tu mundo: “Dreams”.

Joni Mitchell

A mediados de los 90, Joni Mitchell reescribía la historia de las cantautoras con un disco que la devolvió al sitial que tuvo en sus inicios. Por esos días, la compositora canadiense publicaba Turbulent Indigo, el decimoquinto álbum de su catálogo y uno de los trabajos más lúcidos en su prolífica carrera. En su canción “Sex Kills”, se hizo cargo de una serie de temas que más adelante explotarían como el calentamiento global, el consumismo y la violencia de género, todo bajo esa elegante mezcla de jazz y folk que ha sabido cultivar en todos estos años.

Madonna

Madonna ha sido una de las más genuinas portavoces del cambio en la música popular. Figura icónica de las últimas décadas, pasó de ser una chica material para transformarse en un símbolo femenino sin rehuir la polémica ni los escándalos. Su búsqueda musical siempre ha dejado una huella y desde los primeros días de Duna, la tuvimos marcando tendencias y abriendo caminos en el sonido más pop. Hace un cuarto de siglo sonaba “Secret” en nuestras ondas de radio y hoy volvemos a escucharla.

Bruce Springsteen

El repertorio de Bruce Springsteen ha sido una constante en estos años de música en Duna. The boss, como se le conoce con cariño y respeto, alzó la voz como una de las figuras que emergió en los setentas y el paso de las décadas lo ha ungido como un ídolo de la canción popular. En tantos años ha sembrado éxitos y seguidores en partes iguales y lo sigue haciendo con un régimen de trabajo tan vigente como su imponente vozarrón. Hoy recordamos uno de sus himnos en los sonidos de tu mundo: “Born to run”.

Gustavo Cerati

Gustavo Cerati es otro ilustre que nos ha acompañado en buena parte de la historia de Duna. Como líder de Soda Stereo trajo aire fresco a la música latinoamericana en los años ochenta, y con el tiempo fue mutando en su estilo, sacando muchas influencias de los músicos que él mismo tributaba. Su etapa de solista fue igual de lúcida y alcanzó a dejarnos cinco discos antes de fallecer el año 2014 tras un largo coma de 4 años. “Adiós”, de Gustavo Cerati, es una de nuestras favoritas en estos 25 años de Duna.

Rufus Wainwright

El pop de cámara ha tenido un lugar especial en nuestra colección de Duna. Uno de los grandes exponentes de este estilo más intimista de composición es Rufus Wainwright, un cantautor que comenzó su carrera a fines de los 90. Con más de una docena de álbumes, Wainwright ha sabido mezclar folk y vodevil en una obra que rescata la condición humana en todas sus facetas y emociones. De su disco homónimo recordamos “In my arms” que es parte de nuestra selección en estos 25 años de Duna.

Prince

Genio pop, ídolo y personalidad inescrutable, Prince es número puesto en nuestro catálogo musical de Duna. El músico de Minneapolis, que nació en la tradición del soul y funk americano, fue mutando hacia un estilo único tan enigmático como su ego. Multiistrumentista virtuoso y vocalista dotado, Prince falleció hace cuatro años, pero su arte tan prolífico sigue entregando joyas inéditas para las nuevas generaciones. “Purple Rain” de Prince, es parte de nuestra selección en estos 25 años de Duna.

Stevie Wonder

Stevie Wonder es uno de esos prodigios musicales que nos siguen sorprendiendo cada día en el catálogo de Duna. Aunque su obra es inmensa, quizás es su período de los setentas el que caló más hondo en la música popular, cuando su discurso se alió con las causas que revolvían la sociedad en ese entonces. Los problemas de esos años siguen siendo los mismos, pero Stevie Wonder supo plantearlos con un mensaje de optimismo que permanece junto a sus increíbles canciones. “I wish”, de Stevie Wonder, es parte de nuestra selección en estos 25 años de Duna.

Pretenders

Chrissie Hynde se fogueó en el ambiente punk masculino para sacar una voz única y genuina junto a su grupo Pretenders. Vegana militante y activista de muchas causas, Chrissie se endureció en la tragedia y supo reinventar su sonido desde que comenzó con Pretenders hace 40 años. Pilar de nuestro sonido con sus cambios de ánimo, su rock y su balada, hoy recordamos a Pretenders con su primer éxito, “Brass in pocke”t, que es un destacado en esta selección de los 25 años.