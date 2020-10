Stevie Wonder lanzó su propio sello discográfico y dos nuevas canciones

Tenemos novedades del gran Stevie Wonder. El músico acaba de lanzar su nuevo sello discográfico llamado “So What the Fuss Music”, en asociación con Republic Records, una rama de Universal Music Group.

Y para celebrarlo liberó dos canciones nuevas que ya están disponibles en plataformas de streaming.

La primera, “Where is our love song”, es una colaboración con el guitarrista de blues Gary Clark Jr. y también participan cinco hijos de Wonder. Todas las ganancias de la canción serán donadas a la fundación Feeding America.

La segunda canción “Can’t Put It in the Hands of Fate”, es un rap de tono más político donde participan estrellas de este género como Busta Rhymes y Rapsody.