Duna a la Carta: ¿Qué canción te salvó este 2020? Elige la tuya

Siempre hay canciones que marcan momentos, etapas, meses y por qué no, años. Sobre todo este 2020, uno en el que la música fue la fiel compañera en días de encierro e incertidumbre.

En Duna escogimos 10 de esas canciones que fueron un rescate. ¿Cuál fue la tuya?

Participa votando por la canción que te salvó este 2020, Conócelas aquí:

1. Bruce Springsteen – Letter to you

Bruce Springsteen volvió a reunirse con la E Street Band para entregar uno de los trabajos más sólidos de un año que será difícil de olvidar. Grabado en apenas cuatro días y en pocas tomas, “Letter to you” es una reflexión sobre la memoria, la muerte y el compañerismo, con una banda que después de 45 años sigue sonando tan inspirada como en sus inicios.

2. Fiona Apple – I want you to love me

Fiona Apple no ha tenido una carrera muy prolífica, pero sus trabajos son verdaderas obras de artesanía. La cantautora neoyorkina se despachó uno de sus mejores álbumes con Fetch the bolt cutters, que postula a ser uno de los grandes discos de este extraño 2020.

3. The Weeknd – In your eyes

Este habría sido un año redondo para The Weeknd si la nominación de los Grammy no lo hubiera dejado fuera de toda competencia. Así y todo, su álbum After Hours se transformó en un compendio de madurez del artista canadiense y sus canciones ya son parte de la banda sonora de este singular año de nuestras vidas.

4. Róisín Murphy – Murphy’s Law