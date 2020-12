La canción de The Beatles que más le gusta a Paul McCartney (y no es la que pensabas)

En conversación con Apple Music por el lanzamiento de su tercer disco “McCartney III”, Paul McCartney volvió el tiempo atrás para comentar cuál de las canciones de The Beatles es su favorita y su respuesta provocó una gran sorpresa, porque, digamos que no es una de las más conocidas.

A pesar de la gran carrera musical y todos los éxitos que la banda de Liverpool cosechó durante su trayectoria, sir Paul McCartney sostuvo que “You Know My Name (Look Up The Number)”, es su preferida.

Al ser consultado sobre esta temática respondió: “Siempre digo que es You Know My Name (Look Up The Number), (…) Es un alocado, alocado, lado B que nadie conoce – pero nos divertimos tanto haciéndolo”.

Este tema de 1970 corresponde al Lado B del reconocido “Let It Be”, el cual cuenta con la participación de Brian Jones de The Rolling Stones en el saxófono.

Aún así, no fue el único que destacó, ya que haciendo memoria comentó algunos otros que han marcado momentos especiales para él.