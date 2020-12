Mira el trailer del documental “Whitney Houston & Bobbi Kristina: Didn’t We Almost Have It All”

“Whitney Houston & Bobbi Kristina: Didn’t We Almost Have It All”, es el próximo documental que repasará la vida de la cantante Whitney Houston y su hija Bobbi Kristina.

Un relato que celebrará sus vidas y profundizará en sus trágicas muertes. Recordemos que la cantante murió en 2012 a los 48 años, y su hija siguió sus pasos de una manera inquietantemente similar en 2015 a los 22 años. Ambas fueron encontradas inconscientes en sus tinas y lucharon con el abuso de drogas y alcohol durante toda su vida.

El documental se construye a través de entrevistas con amigos, familiares y compañeros de trabajo. Parte de los relatos dicen: “Ella sólo quería ser madre. Amaba a su hija más que a nada”.

El estreno se espera para el próximo 6 de febrero.

Mira el trailer: