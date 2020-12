U2 se pone festivo interpretando un clásico de Navidad

El grupo irlandés U2, representado por Bono y The Edge, hizo una especial presentación en el programa nocturno “Late Late Show”, donde tocaron el clásico navideño de 1963 “Christmas (Baby Please Come Home)”.

La canción perteneciente al álbum A Christmas Gift for You from Phil Spector, fue acompañada por el músico Glen Hansard, con quien también tocaron “Walk On” del disco All That You Can’t Leave Behind.

Hansard es reconocido por reclutar a diferentes cantantes y músicos que toquen para Nochebuena en la calle Grafton en Dublín, algo que ya está instaurado como tradición para recaudar fondos dirigidos a fundaciones benéficas, aunque este año se realizará de forma online.

Mira aquí la presentación