“Watching The Wheels”: El video del cover que hizo Chris Cornell del clásico de John Lennon

Esta semana se publicó el video de la versión que hizo Chris Cornell a la canción “Watching the Wheels” de John Lennon.

El tema es parte del último álbum lanzado póstumamente, grabado por el vocalista de Soundgarden antes de su fallecimiento, llamado “No One Sings Like You Anymore”.

En conversación con Radio Futuro, la viuda del artista, Vicky Cornell señaló que “hay muchos recuerdos en todo eso y estoy agradecida de tenerlos y que los tengan nuestros hijos también. Por eso el hacer el lanzamiento fue difícil y deja esta sensación agridulce, porque hay muchos sentimientos al respecto. Me refiero a que él debería estar aquí lanzándolo por sí mismo, haciendo una gira. Eso duele. Pero al mismo tiempo me hace feliz que podamos escuchar su voz, que puedan hacerlo sus hijos y sus fans y conectar con él de una manera completamente distinta”.

Puedes ver el video aquí: