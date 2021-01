Paul McCartney despide a Gerry Marsden: “Siempre te recordaré con una sonrisa”

“Gerry fue un compañero de nuestros primeros días en Liverpool. Él y su grupo eran nuestros mayores rivales en la escena local .” escribió McCartney publicando una foto de los Beatles junto a la banda Gerry and the Pacemakers y Roy Orbison.

“Sus inolvidables actuaciones de “You’ll Never Walk Alone” y “Ferry Cross the Mersey” permanecen en el corazón de muchas personas como recordatorio de un momento alegre en la música británica” agregó el bajista.

Marsden lideró Gerry and the Pacemakers, quienes en 1963 hicieron popular la canción “You’ll Never Walk Alone”, tema compuesto por Richard Rodgers y Oscar Hammerstein 20 años antes. Este single fue adoptado como himno por los hinchas del Liverpool, equipo que también rindió un homenaje en su cuenta de Twitter.

It is with such great sadness that we hear of Gerry Marsden’s passing.

Gerry’s words will live on forever with us. You’ll Never Walk Alone ❤️ pic.twitter.com/5W4yspmLRV

— Liverpool FC (@LFC) January 3, 2021