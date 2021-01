Marianne Faithfull y las consecuencias del coronavirus: No puede cantar

Hace poco Marianne Faithfull acaba de terminar su disco She Walks In Beauty de la mano de Warren Ellis, miembro de la The Bad Seeds.

Si bien, esta es una muy buena noticia, sobre todo después de que Faithfull estuviera hospitalizada por Covid-19, como ella misma explicó en The Guardian, “es posible que nunca más vuelva a cantar”.

Ellis dice que She Walks in Beauty es el álbum que Faithfull ha “querido hacer toda su vida”. Existe la posibilidad de que también sea el último: las secuelas de Covid-19 en sus pulmones significan que actualmente no puede cantar.

Y agrega, “quizás eso haya terminado. Estaría increíblemente molesta si ese fuera el caso, pero, por otro lado, tengo 74 años. No me siento maldecida y no me siento invencible. Me siento jodidamente humana. Pero lo que sí creo, lo que me da esperanza, sí creo en los milagros. Ya sabes, la doctora, esta doctora de National Health realmente agradable, vino a verme y me dijo que no creía que mis pulmones se recuperaran jamás. Y donde finalmente terminé es: OK, tal vez no lo hagan, pero tal vez, por un milagro, lo harán. No sé por qué creo en los milagros. Solamente lo hago. Tal vez tenga que hacerlo, el viaje en el que he estado, las cosas por las que me he sometido, por las que he pasado hasta ahora y estoy bien. ¿Suena realmente cursi? ”

Marianne también contó que otro efecto del virus es que ha perdido la memoria a corto plazo: “Es salvaje, las cosas que olvido”, dice. “Término corto. Recuerdo muy bien el pasado lejano. Son cosas recientes que no recuerdo. Y eso es espantoso. Horrible. No creerías lo horrible que es “.

De hecho, no recuerda haberse enfermado ni haber sido trasladada al hospital, donde estuvo tres semanas internada y de gravedad. Fueron pocos los que apostaron a que saldría de ahí. Fumadora, de 74 años y con un pasado poco sano, Faithfull no era la candidata de los médicos para recuperarse. Pero la historia dijo otra cosa.

Eso sí, sufre los efectos secundarios de haber padecido el virus: “Tres cosas: la memoria, la fatiga y mis pulmones todavía no están bien, tengo que tener oxígeno y todo eso. Los efectos secundarios son tan extraños. Algunas personas regresan pero no pueden caminar ni hablar. Horrible.”

A pesar de este periodo post Covid-19 bastante difícil, Faithfull está feliz con el próximo lanzamiento de su disco que verá la luz el 30 de abril y que toma poemas escritos por ella.