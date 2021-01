Se viene concierto de Neil Young: Mira un adelanto

Neil Young publicará el 26 de febrero la filmación y el álbum del vivo de Way Down In The Rust Bucket junto a su banda Crazy Horse. El show se realizó el 13 de noviembre de 1990, ante 800 fans en The Catalyst, en Santa Cruz, poco después del lanzamiento de Ragged Glory, pero antes de la gira.

El espectáculo duro más de 3 horas, en el cual sonaron 20 canciones. Esta fue la primera vez que Young tocó “Danger Bird”, una canción de Zuma de 1975. También interpretó por primera vez otras seis canciones en vivo de Ragged Glory, como “Love to Burn”, “Farmer John”, “Over and Over”, “Fuckin ‘Up”, entre otras.

Young tiene más planes para este año, aunque aún no se conocen las fechas, ya está planeando un tercer box set de archivos, el álbum de Noise And Flowers en vivo de 2019.

Way Down In The Rust Bucket estará disponible como un conjunto de dos CD y cuatro LP, con una edición de lujo que agrega el video de esa actuación en DVD, dirigida por el propio Young bajo su seudónimo Bernard Shakey. Además, incluye una interpretación de 13 minutos de “Cowgirl in the Sand” que no está disponible en otros formatos.

Mira un adelanto de Way Down in the Rust Bucket: