Un concierto en burbujas: The Flaming Lips lo hizo

Este fin de semana en el recinto Criterion de Oklahoma, se celebró el concierto de The Flaming Lips. En medio de la pandemia, decidieron hacer un concierto en el que músicos y público estaban dentro de burbujas inflables.

Wayne Coyne, líder de la banda, antes de la pandemia ya usaba en sus shows burbujas inflables para moverse entre el público, pero ahora fue como medida sanitaria para protegerse a sí mismos y a los fanáticos del Covid-19. Cada burbuja tiene espacio suficiente para tres personas.

A través de las redes sociales el vocalista compartió algunos videos del encuentro con sus fans y en ellos se ve que sostuvo un conjunto de globos enormes que decían “Fuck You COVID-19”.

Sin embargo, esta no es la primera vez que The Flaming Lips da un concierto así. Durante 2020, promocionaron su sencillo “Assassins of Youth”, en los que asistieron al menos 100 espectadores empleando esta misma medida sanitaria.

La actuación de anoche estaba programada originalmente para diciembre, pero se pospuso debido al avance de la pandemia.

Aquí algunas imágenes del show:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Wayne Coyne (@waynecoyne5)