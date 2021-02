Michelle Williams será Peggy Lee en la biopic sobre la cantante de jazz

Michelle Williams (Dawson’s Creek, Brokeback Mountain y Mi semana con Marilyn) será quien traiga a la vida a la cantante melódica y de jazz Penny Lee, en la nueva biopic que se prepara para recordar su historia.

Según el medio Deadline, será Todd Haynes quiepopn estará a cargo de la dirección quien ya lo ha hecho antes con artistas como Bob Dylan en “I’m Not There” (2007) e Iggy Pop, David Bowie y Lou Reed en “Velvet Goldmine” (1998).

La biopic de Peggy Lee ya era un proyecto existente hace unos años, el cual iba a estar a cargo de Fox y tenía por nombre “Fever”, incluso sería protagonizada por Reese Witherspoon, pero todo quedó en nada cuando la compañía pasó a manos de Disney.

Fever! es una de sus versiones clásicas por las que más es recordada, debido a que se convirtió en un éxito en 1958, el cual perdura hasta hoy.

Por otro, la cantante Billie Eilish también hizo ver que ella y su madre están interesadas en participar como productoras. Eilish de 19 años la ha mencionado reiteradamente como una de sus influencias clásicas, junto a Frank Sinatra y Etta James.

Peggy Lee, cuyo verdadero nombre era Norma Deloris Egstrom, nació en 1920 y fue una de las artistas más destacadas del siglo XX, obteniendo su primer número uno a los 22 años con “Somebody Else Is Taking My Place”.

En su vida además participó del clásico de Disney “Lady and the Tramp” y fue nominada al Oscar por “Pete Kelly’s Blues”. En 2002 y a la edad de 81 años falleció producto de un infarto al miocardio y años de mala salud.