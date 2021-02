Los momentos que marcaron la presentación de The Weeknd en el Super Bowl LV

The Weeknd fue el encargado y el único cantante en darle vida al medio tiempo del Super Bowl LV 2021, en el que se enfrentaban los Chiefs de Kansas City y los Buccaneers de Tampa Bay, este último salió campeón de la fecha.

Abel Tesfaye, el nombre real del artista, siguió con el relato de sus videos musicales, lo cual había prometido en una entrevista con Billboard. “La historia continuará, pero definitivamente la mantendré PG (para público general) por las familias”, aseguró.

Y así fue como el canadiense se apoderó del Raymond James Stadium de Tampa con sus grandes éxitos.

5 momentos de la presentación:

1. The Weeknd abrió su presentación interpretando ‘Starboy’, uno los éxitos más sonados a lo largo de su trayectoria. También, canto ‘The Hills”, “I Cant Feel My Face”, ‘”I Feel it Coming”, entre otras.

2. La una ceremonia estuvo marcada por el Covid-19. Por eso, The Weeknd realizó un breve homenaje a las víctimas por el coronavirus en Estados Unidos.

3. Mientras interpretaba ‘The Hills’, el artista caminaba por el escenario que simulaba una ciudad llena de ángeles.

4. El escenario sobre el que estuvo The Weeknd fue tomando diferentes formas según iba avanzando el show. También, ocupó el campo de juego para cerrar la noche.

5. El canadiense apareció con sus bailarines con bandas en la cara, que se apoderaron de la cancha del estadio al ritmo de “Blinding Lights”.

¿Por qué los bailarines tenían vendaje en la cara?

The Weeknd, decidió crear una narrativa en su más reciente álbum “After Hours”. En donde aparece en varios videos con la nariz ensangrentada y con vendajes en todo su rostro. Antes del espectáculo el artista había explicado el por qué en una conversación con Variety.

“Este personaje está teniendo una noche realmente mala, y puedes tener tu propia interpretación de lo que es”, además agregó que “esa mala noche comienza con demasiados tragos y una pelea, pero luego la historia se vuelve más surrealista, aparentemente involucrando la posesión de un espíritu maligno, decapitación y más”.

El canadiense apareció con la cara completamente vendada para su presentación en los American Music Awards en noviembre, donde interpretó “Save Your Tears”. Luego estrenó el video oficial en donde aparece intervenido quirúrgicamente con bótox en su rostro.

“Supongo que se puede pensar que ser atractivo no es importante para mí, pero una narrativa convincente sí lo es”, dijo enfatizando lo relevante que es para él que tanto su música como sus videos, cuenten una historia.

Revisa la presentación de The Weeknd completa aquí: