“Education Entertainment Recreation” : New Order anuncia nuevo disco en vivo y película del concierto en Alexandra Palace

A través de su cuenta de Twitter, New Orde entregó detalles de su álbum en vivo y una película del concierto, “Education Entertainment Recreation (Live at Alexandra Palace)”.

La grabación corresponde a su show de 2018 en el Alexandra Palace de Londres, que abarca dos horas y 20 minutos de sus clásicos, de su último disco (‘Music Complete’, de 2015) y versiones de Joy Division.

El álbum y la película saldrán a la venta el 7 de mayo en varios formatos: 2CD audio, 2CD audio más la película en BluRay, y 3LPs. También estará disponible una caja de edición limitada con todos los formatos, un libro y copias artísticas (reserva aquí).

Estas son las canciones que fueron parte del Setlist de este concierto de New Order:

01. ‘Das Rheingold: Vorspiel’ (introduction music)

02. ‘Singularity’

03. ‘Regret’

04. ‘Love Vigilantes’

05. ‘Ultraviolence’

06. ‘Disorder’

07. ‘Crystal’

08. ‘Academic’

09. ‘Your Silent Face’

10. ‘Tutti Frutti’

11. ‘Sub-Culture’

12. ‘BLT’

13. ‘Vanishing Point’

14. ‘Waiting For The Sirens Call’

15. ‘Plastic’

16. ‘The Perfect Kiss’

17. ‘True Faith’

18. ‘Blue Monday’

19. ‘Temptation’

20. ‘Atmosphere’

21. ‘Decades’

22. ‘Love Will Tear Us Apart’