“Here Comes The Shock”: Green Day estrenará nuevo tema este fin de semana

A través de sus redes sociales y celebrando el cumpleaños Billie Joe Armstrong, Green Day compartió un pequeño adelanto de lo que será su nuevo single “Here Comes The Shock”.

En un comunicado, los rockeros de ‘Basket Case’ dijeron: “Ha vuelto la temporada ruidosa”

Get ready to rip! New song “Here Comes The Shock” out Sunday in North America + the rest of the world on Monday.

Hear it first during this Saturday’s #NHLOutdoors at Lake Tahoe game at 3pm ET on @NBC!! 🤯 @NHL pic.twitter.com/QSgTJkVgyG

— Green Day (@GreenDay) February 17, 2021