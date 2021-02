Janet Jackson se rindió ante la rutina de la gimnasta Margzetta Frazier

El 19 de febrero Janet Jackson sorprendió a la atleta Margzetta Frazier con una videollamada, luego de que la gimnasta de UCLA se volviera viral con una rutina de piso con la música de la cantante.

Según Good Morning America la atleta recibió un mensaje de texto que decía que iba a tener una llamada en un minuto. Cuando sonó el teléfono, resultó que la persona que la contactaba era la propia Jackson.

“Me encantaría aprender a dar vueltas algún día. Y si lo hago, ¡me encantaría que me enseñaras!” le dijo Jackson a Frazier en un video la artista compartió en Twitter. “Lo hice una vez en el video ‘Pleasure Principle’, y por la forma en que fue filmado, la gente no pensó que era yo, ¡pero era yo quien hacía la voltereta hacia atrás!”, agregó la cantante.

“Solo quiero darte las gracias, gracias por compartir tu talento. Es tan hermoso verte, realmente inspirador”, continuó Jackson en la llamada. “Y me inspiró a querer hacer más, ser mejor y más fuerte. Me encantó“.

So nice to meet u on FaceTime today @IAmMargzetta ! All the best to u tonight w/ @uclagymnastics 🖤🖤🖤 pic.twitter.com/LuCxadKEAa

— Janet Jackson (@JanetJackson) February 20, 2021