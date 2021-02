¿Cómo volverán los conciertos en Reino Unido?

Sin duda que una de las experiencias que más disfrutan los amantes de la música, son los conciertos. La posibilidad de ver a tu artista o banda en vivo sin duda es uno de los momentos memorables en la vida.

Debido al coronavirus, varias países decidieron suspender esta actividad para resguardar nuestra salud de la población y respetar las medidas sanitarias.

Uno de los países que volverá a tener conciertos en vivo es Reino Unido. El primer Ministro, Boris Johnson, afirmó que están ideando un plan progresivo que eliminaría algunas de las restricciones que ha dejado el contexto sanitario.

Las medidas para volver a los conciertos en Reino Unido

A partir del 17 mayo, los británicos podrán disfrutar de los conciertos en vivo.

Entre las medidas para permitir estos shows está el distanciamiento social y la capacidad reducida de los recintos en los que se realizarán los conciertos.

Sin embargo, se espera también que desde el 21 de junio estas medidas cambien y no haya ninguna restricción para disfrutar de estos espectáculos.

Greg Parmley, director ejecutivo de Live, organización que agrupa asociaciones de la industria de la música en vivo, afirmó que actualmente necesitan más ayuda que nunca con respecto al apoyo económico:

“El canciller debe reconocer nuestro cierre extendido en el presupuesto y proporcionar el apoyo económico necesario para garantizar que existan los empleos y los medios de vida de los cientos de miles de personas que trabajan en nuestra industria a medida que atravesamos esta pandemia”, sostuvo

Entre los conciertos que se esperan en Reino Unido están los de Richard Ashcroft en Londres el 21 y 22 de mayo.

En la antesala de estas presentaciones, el ex vocalista de The Verve hizo un cover de la canción de la canción de John Lennon “Bring On The Lucie (FREDA PEEPLE)” que puedes escuchar aquí.