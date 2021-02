“Tina”: Se estrenará el documental de Tina Turner

Anna Mae Bullock más conocida como Tina Turner, comenzó su carrera actuando en clubes nocturnos a finales de la década 50. Luego en los años 60 y a principios de los 70 cantó sus primeros éxitos junto a su esposo, Ike Turner, como “A Fool in Love”, “It’s Gonna Work Out Fine”, “Proud Mary” y “River Deep – Mountain High”.

La artista tuvo una pequeña pausa, luego de que se conociera que su marido tenía una relación violenta y abusiva con ella, del cual se divorció en 1978. Luego en 1984 la Reina del Rock ‘n’ Roll lanzó un LP solitario, Private Dancer, el cual se robó toda la atención.

Turner publicó en 1986 su autobiografía, “I, Tina”. Luego, en 1993 se estrenó su película “What’s Love Got to Do With It”, protagonizada por la actriz Angela Bassett.

Por si todo esto fuera poco, ahora estrenará el documental “Tina” dirigido por Dan Lindsay y T.J. Martin, y tendrá su lanzamiento en el Festival Internacional de Cine de Berlín.

Recientemente Tuner fue anunciada como nominada para ingresar al Salón de la Fama del Rock & Roll. También, en 2019 se estrenó en Broadway “Tina: The Tina Turner Musical”, el cual se suspendió por la pandemia y ya está siendo programado para volver en otoño.

Artistas que aparecen en el documental

Angela Bassett, la actriz que interpretó a Turner es una de las muchas estrellas notables que aparecen en el documental hablando sobre la cantante. También, aparece Oprah Winfrey, la conocida periodista y presentadora de “The Oprah Winfrey Show”.

Además, el ex presentador de MTV News Kurt Loder, el dramaturgo Katori Hall y el actual esposo de Turner, Erwin Bach. El documental cuenta con archivos tanto como imágenes, audios, videos, entre otras cosas nunca antes vista.

Revisa aquí el trailer