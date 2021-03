30 años de la muerte de Serge Gainsbourg: Influyente y cada vez más controvertido

Serge Gainsbourg fue uno de los últimos artistas totales que tuvo Francia. La influencia en los diversos ámbitos en los que se desarrolló sigue resonando, aunque mientras más avanza el tiempo más controvertido se vuelve de analizar.

“Creo que ahora mi padre sería condenado por cada movimiento que hiciese”, sostuvo Charlotte Gainsbourg en 2019 al diario británico The Guardian. La cantante, actriz de hoy 49 años agrega que “todo es tan políticamente correcto, tan aburrido, tan previsible. Y todo el mundo está asustado por lo que ocurrirá si va demasiado lejos”.

Uno de los episodios más recordados es el que vivió con Whitney Houston en 1986, cuando Gainsbourg dice en inglés: “I want to fuck her”. Houston sentada junto a él solo respondió sorprendida “Dios Mío”, entre las risas del público.

“No se puede tomar a alguien de hace cincuenta años y situarlo hoy diciendo: ‘Lo que hacía era una vergüenza, era un escándalo’. Era otra época”, agregó Constance Meyer según recoge El País, la escritora de “La joven y Gainsbourg”, cuenta en ese libro parte de la relación que tuvo con el artista que conoció cuando ella tenía 16 años y él, 57.

“Hay que decir las cosas claras: la mayoría sexual en Francia es de 15 años. Yo tenía 16. Fui yo quien se acercó a Serge. Nunca hubo ninguna ambigüedad, ni un gesto desplazado. No hay tema”, destacó Meyer. “Me enamoré de un hombre mayor, pero era legal. Él no tenía ningún ascendente sobre mí. No hay ningún problema”.

