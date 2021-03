Se viene nueva música de Charly García

José Palazzo, productor musical, confirmó vía Twitter que Charly García está grabando un nuevo álbum:

“Charly me contó que está grabando un disco alucinante, no pude verlo en la pandemia y no he podido escuchar el disco, pero me dejó una gran alegría saberlo”, escribió el creador del festival Cosquín Rock.

Charly me contó que está grabando un disco alucinante , no pude verlo en la pandemia y no he podido escuchar el disco ., pero me dejo una gran alegría saberlo ., tengan un buen día ., — jose palazzo (@josedpalazzo) March 3, 2021

Esta noticia confirmó el rumor de algunos fanáticos que circulaba hace un mes atrás, ya que, algunos cercanos del artista publicaron en sus redes que él les había hablado de que se venían novedades. Sin embargo, no era nada confirmado.

La confirmación de este nuevo álbum se instala justo a 21 años que el artista se tiró desde un noveno piso a la piscina de natación de un hotel. El 3 de marzo del 2000 el fundador de Serú Girán casi arremete con su vida. Sin embargo, salió sin lesiones.

El Salto

El origen del salto se había gestado la noche anterior. En donde Charly García había participado en “Argentina en Vivo”, ciclo de conciertos gratuitos en el estadio Malvinas Argentinas. Ahí el artista acompañó a su amiga Mercedes Sosa a cantar y vivió un incidente con una fan.

Luego del salto, el artista fue buscado por la policía y debió ir a la oficina judicial a declarar. En un momento lo empezaron a pasear por diferentes salas, por lo que el artista se empezó a enojar y dijo: “Mirame las manos, yo soy Charly García” y agregó “yo no soy igual que vos, soy Charly”.

Esta anécdota tuvo su versión musical ya que unos meses después del salto, en octubre de 2000, se lazó el disco Sinfonías para adolescentes, álbum que marcó la última vuelta de Sui Generis. Las canciones “Me tiré por vos” y “Noveno B” son, en parte, inspiradas en este suceso.