Grammys 2021: Quiénes se presentan y cómo verlos

Este fin de semana se llevará a cabo la ceremonia que premia lo mejor de la música: Los Grammys 2021. Debido a la pandemia la celebración se hará de manera híbrida, como ya ocurrió con otras presentaciones anteriormente.

Sin embargo, habrá artistas que no se quedarán en sus casas y harán presentaciones en vivo. La academia ya confirmó la parrilla a través de su página web de quiénes serán los encargados de darle vida al escenario de los Grammys 2021.

Las mujeres con más nominaciones serán parte de la presentación. Se trata de Dua Lipa y Taylor Swift, quienes están nominadas a Álbum del Año por Future Nostalgia y Folklore, respectivamente.

También dos bandas nominadas a Álbum del Año se presentarán. La primera hará su debut en el escenario de los Grammy, es el trío de hermanas Haim. Además, cantará Chris Martin, quien estará a cargo de representar a Coldplay.

Megan Thee Stallion y Doja Cat, quienes buscan obtener el premio a Mejor Artista Nueva, también debutarán en el escenario. Billie Elish luego de su gran desempeño en los últimos Grammys, regresa a esta edición para brindar un show a los espectadores.

La banda coreana, BTS, es una de las mayores novedades de estos premios, ya que por primera vez que un grupo de K-Pop es nominada a los Grammys. Estos artistas están destacados por su exitosa canción “Dynamite”.

Harry Styles también estará en el escenario de los Grammys. El ex chico One Direction está nominado a tres premios, entre ellos se destaca su último álbum “Fine Line”. Se espera que cante una de las canciones de ese disco.

Otros artistas que animarán la noche de los Grammys 2021 son Bad Bunny, Black Pumas, Brandi Carlile, Cardi B, DaBaby, Brittany Howard, Miranda Lambert, Lil Baby, John Mayer, Mickey Guyton, Roddy Rich y Maren Morris.

